Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая
Далай-лама, считающийся духовным лидером Тибета, должен переродиться в соответствии с китайскими законами. Об этом на пресс-конференции отметил Лу Кан, официально представляющий МИД КНР.
Дипломат заявил, при реинкарнации живых будд должны соблюдаться религиозными ритуалами и законами государства. По словам Лу Кана, Пекин не осведомлен о самочувствии Далай-ламы XIV, госпитализированного с легочной инфекцией 10 апреля.
В марте духовный лидер Тибета предположил, что может переродиться в Индии, где прожил в изгнании порядка 60 лет. В 2012 году Далай-лама выразил опасения по поводу возможного намерения руководства КНР назначить ему приемника. Согласно закону от 2007 года, регулирующему религиозные принципы, «живым буддам» или ламам необходимо получать одобрение правительства Китая.
Дипломат заявил, при реинкарнации живых будд должны соблюдаться религиозными ритуалами и законами государства. По словам Лу Кана, Пекин не осведомлен о самочувствии Далай-ламы XIV, госпитализированного с легочной инфекцией 10 апреля.
В марте духовный лидер Тибета предположил, что может переродиться в Индии, где прожил в изгнании порядка 60 лет. В 2012 году Далай-лама выразил опасения по поводу возможного намерения руководства КНР назначить ему приемника. Согласно закону от 2007 года, регулирующему религиозные принципы, «живым буддам» или ламам необходимо получать одобрение правительства Китая.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11