Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая





Дипломат заявил, при реинкарнации живых будд должны соблюдаться религиозными ритуалами и законами государства. По словам Лу Кана, Пекин не осведомлен о самочувствии Далай-ламы XIV, госпитализированного с легочной инфекцией 10 апреля.В марте духовный лидер Тибета предположил, что может переродиться в Индии, где прожил в изгнании порядка 60 лет. В 2012 году Далай-лама выразил опасения по поводу возможного намерения руководства КНР назначить ему приемника. Согласно закону от 2007 года, регулирующему религиозные принципы, «живым буддам» или ламам необходимо получать одобрение правительства Китая.