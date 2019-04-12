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Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая

Далай-лама, считающийся духовным лидером Тибета, должен переродиться в соответствии с китайскими законами. Об этом на пресс-конференции отметил Лу Кан, официально представляющий МИД КНР.
Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая

Дипломат заявил, при реинкарнации живых будд должны соблюдаться религиозными ритуалами и законами государства. По словам Лу Кана, Пекин не осведомлен о самочувствии Далай-ламы XIV, госпитализированного с легочной инфекцией 10 апреля.

В марте духовный лидер Тибета предположил, что может переродиться в Индии, где прожил в изгнании порядка 60 лет. В 2012 году Далай-лама выразил опасения по поводу возможного намерения руководства КНР назначить ему приемника. Согласно закону от 2007 года, регулирующему религиозные принципы, «живым буддам» или ламам необходимо получать одобрение правительства Китая.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11

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