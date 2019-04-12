Назван главный секрет идеального секса





В ходе исследования был проведен опрос 184 возлюбленных, которые состоят в отношениях больше 16 месяцев. Выяснилось, что качество интимной жизни напрямую зависит от взаимопонимания партнеров.Особенно молодые люди ценят дружбу. Именно она стает основой для дальнейших связей, а они в свою очередь, делают сексуальную жизнь идеальной. Поэтому, для увеличения удовлетворённости половым актом, специалисты советуют возлюбленным быть еще и друзьями.