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Назван главный секрет идеального секса

Группа американских ученых после проведения исследования назвала главный секрет идеального секса. Основным фактором оказалась дружба.
Назван главный секрет идеального секса

В ходе исследования был проведен опрос 184 возлюбленных, которые состоят в отношениях больше 16 месяцев. Выяснилось, что качество интимной жизни напрямую зависит от взаимопонимания партнеров.

Особенно молодые люди ценят дружбу. Именно она стает основой для дальнейших связей, а они в свою очередь, делают сексуальную жизнь идеальной. Поэтому, для увеличения удовлетворённости половым актом, специалисты советуют возлюбленным быть еще и друзьями.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:04

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