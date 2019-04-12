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СМИ: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли, как утверждают западные таблодиды со ссылкой на инсайдеров, намерена сохранить их с Брэдом Питтом семью. Актриса демонстрирует экс-возлюбленному нежелание расставаться и специально затягивает бракоразводный процесс.
СМИ: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом

Знаменитость всеми силами старается вернуть Питта в семью, затрудняя ему каждую деталь развода. Процесс мог бы завершиться еще более года назад, но Джоли затягивает его, чтобы сохранить брак.
СМИ: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом

Для актера, отмечает близкий звездной паре источник, подобный вариант неприемлем. Экс-избранник Джоли хочет скорее поставить «точку» в их отношениях. Питт настроен решительно и никакие манипуляции со стороны бывшей жены не заставят его отказаться от развода.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:14

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