СМИ: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом





Знаменитость всеми силами старается вернуть Питта в семью, затрудняя ему каждую деталь развода. Процесс мог бы завершиться еще более года назад, но Джоли затягивает его, чтобы сохранить брак.Для актера, отмечает близкий звездной паре источник, подобный вариант неприемлем. Экс-избранник Джоли хочет скорее поставить «точку» в их отношениях. Питт настроен решительно и никакие манипуляции со стороны бывшей жены не заставят его отказаться от развода.