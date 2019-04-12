СМИ: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли, как утверждают западные таблодиды со ссылкой на инсайдеров, намерена сохранить их с Брэдом Питтом семью. Актриса демонстрирует экс-возлюбленному нежелание расставаться и специально затягивает бракоразводный процесс.
Знаменитость всеми силами старается вернуть Питта в семью, затрудняя ему каждую деталь развода. Процесс мог бы завершиться еще более года назад, но Джоли затягивает его, чтобы сохранить брак.
Для актера, отмечает близкий звездной паре источник, подобный вариант неприемлем. Экс-избранник Джоли хочет скорее поставить «точку» в их отношениях. Питт настроен решительно и никакие манипуляции со стороны бывшей жены не заставят его отказаться от развода.
Знаменитость всеми силами старается вернуть Питта в семью, затрудняя ему каждую деталь развода. Процесс мог бы завершиться еще более года назад, но Джоли затягивает его, чтобы сохранить брак.
Для актера, отмечает близкий звездной паре источник, подобный вариант неприемлем. Экс-избранник Джоли хочет скорее поставить «точку» в их отношениях. Питт настроен решительно и никакие манипуляции со стороны бывшей жены не заставят его отказаться от развода.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:14