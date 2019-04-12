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Таролог Саона убеждена, что «кровавая ссора» Романец и Гусева произошла из-за «больного воображения» Вики

Потомственная ведунья арабского происхождения Саона заявила, что «кровавая ссора» Виктории Романец и Антона Гусева произошла из-за «больного воображения» брюнетки.

Таролог Саона убеждена, что «кровавая ссора» Романец и Гусева произошла из-за «больного воображения» Вики

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в звездном семействе Романец-Гусева не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Оказывается, что влюбленные во время конфетно-букетного периода очень часто ругались, а некоторые их скандалы доходили даже до крови.

Считанные часы назад в Интернете появилась статья, в которой известный таролог Саона отметила, что подозрения бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» являются «безосновательными».

По словам ясновидящей, Виктория и Антон не расстанутся, невзирая на многочисленные отвратительные ситуации, которые время от времени происходят между ними.

Таролог Саона убеждена, что «кровавая ссора» Романец и Гусева произошла из-за «больного воображения» Вики

«Чувства к бывшей жене далеко в прошлом», - подчеркнула Саона.

Нужно сказать, что таролог поспешила дать влюбленным совет. Саона порекомендовала парочке перестать заводить ссоры «на ровном месте». Более того, ведунья намекнула на то, что Романец и Гусев выносят свои ссоры на всеобщее обозрение только для того, чтобы привлечь к своей семье внимание СМИ.

Таролог Саона убеждена, что «кровавая ссора» Романец и Гусева произошла из-за «больного воображения» Вики

«Это не тот случай и не те действия, чтобы поддерживать к себе интерес», - отметила ясновидящая.

К слову, Саона убеждена, что Евгении Феофилактовой и Антону Гусеву уже не интересна жизнь друг друга, поэтому Виктории Романец следует прекратить распространять по Сети всевозможные сплетни, сообщает WomanHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56

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