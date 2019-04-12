Таролог Саона убеждена, что «кровавая ссора» Романец и Гусева произошла из-за «больного воображения» Вики
Потомственная ведунья арабского происхождения Саона заявила, что «кровавая ссора» Виктории Романец и Антона Гусева произошла из-за «больного воображения» брюнетки.
На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в звездном семействе Романец-Гусева не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Оказывается, что влюбленные во время конфетно-букетного периода очень часто ругались, а некоторые их скандалы доходили даже до крови.
Считанные часы назад в Интернете появилась статья, в которой известный таролог Саона отметила, что подозрения бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» являются «безосновательными».
По словам ясновидящей, Виктория и Антон не расстанутся, невзирая на многочисленные отвратительные ситуации, которые время от времени происходят между ними.
Нужно сказать, что таролог поспешила дать влюбленным совет. Саона порекомендовала парочке перестать заводить ссоры «на ровном месте». Более того, ведунья намекнула на то, что Романец и Гусев выносят свои ссоры на всеобщее обозрение только для того, чтобы привлечь к своей семье внимание СМИ.
К слову, Саона убеждена, что Евгении Феофилактовой и Антону Гусеву уже не интересна жизнь друг друга, поэтому Виктории Романец следует прекратить распространять по Сети всевозможные сплетни, сообщает WomanHit.
На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в звездном семействе Романец-Гусева не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Оказывается, что влюбленные во время конфетно-букетного периода очень часто ругались, а некоторые их скандалы доходили даже до крови.
Считанные часы назад в Интернете появилась статья, в которой известный таролог Саона отметила, что подозрения бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» являются «безосновательными».
По словам ясновидящей, Виктория и Антон не расстанутся, невзирая на многочисленные отвратительные ситуации, которые время от времени происходят между ними.
«Чувства к бывшей жене далеко в прошлом», - подчеркнула Саона.
Нужно сказать, что таролог поспешила дать влюбленным совет. Саона порекомендовала парочке перестать заводить ссоры «на ровном месте». Более того, ведунья намекнула на то, что Романец и Гусев выносят свои ссоры на всеобщее обозрение только для того, чтобы привлечь к своей семье внимание СМИ.
«Это не тот случай и не те действия, чтобы поддерживать к себе интерес», - отметила ясновидящая.
К слову, Саона убеждена, что Евгении Феофилактовой и Антону Гусеву уже не интересна жизнь друг друга, поэтому Виктории Романец следует прекратить распространять по Сети всевозможные сплетни, сообщает WomanHit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56