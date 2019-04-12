Ученые обнаружили в Марианской впадине питающиеся нефтью бактерии





Марианская впадина находится в западной части Тихого океана. Ее глубина достигает почти 11 км ниже уровня моря. Современной науке больше известно о Марсе, чем о самом глубоком месте на Земле, поэтому ученые активно исследуют этот желоб, давление воды на дне которого – 108,6 МПа, что в 1100 раз превышает нормальное атмосферное давление на уровне Мирового океана.Возглавляемая доктором Джонатаном Тоддом экспедиция решила спуститься на 11 000 метров вниз и собрать образцы для изучения. В ходе исследования выяснилось: обнаруженные на дне впадины микробы имеют способность разлагать углеводороды, встречающиеся в нефти и газе. Вещества, аналогичные по составу масла, являются одним из источников питания и энергии для микроорганизмов. Это очень важно во время разлива топлива.Специалисты изучили процесс питания микробов в лаборатории, что позволило предположить: углеводороды могут помогать бактериям справляться с высоким давлением на дне Марианского желоба. Исследование нельзя считать законченным – эксперты планируют дальше изучать образцы, чтобы больше узнать об особенностях жизни на дне Мирового океана.