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Ученые обнаружили в Марианской впадине питающиеся нефтью бактерии

Группа ученых из Университета Восточной Англии смогла обнаружить в наиболее глубокой части Мирового океана – Марианской впадине уникальные бактерии, питающиеся нефтью. В исследовании принимали участие специалисты из Китая и России.

Ученые обнаружили в Марианской впадине питающиеся нефтью бактерии

Марианская впадина находится в западной части Тихого океана. Ее глубина достигает почти 11 км ниже уровня моря. Современной науке больше известно о Марсе, чем о самом глубоком месте на Земле, поэтому ученые активно исследуют этот желоб, давление воды на дне которого – 108,6 МПа, что в 1100 раз превышает нормальное атмосферное давление на уровне Мирового океана.

Возглавляемая доктором Джонатаном Тоддом экспедиция решила спуститься на 11 000 метров вниз и собрать образцы для изучения. В ходе исследования выяснилось: обнаруженные на дне впадины микробы имеют способность разлагать углеводороды, встречающиеся в нефти и газе. Вещества, аналогичные по составу масла, являются одним из источников питания и энергии для микроорганизмов. Это очень важно во время разлива топлива.

Специалисты изучили процесс питания микробов в лаборатории, что позволило предположить: углеводороды могут помогать бактериям справляться с высоким давлением на дне Марианского желоба. Исследование нельзя считать законченным – эксперты планируют дальше изучать образцы, чтобы больше узнать об особенностях жизни на дне Мирового океана.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:51

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