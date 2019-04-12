В Сети появился тизер Volkswagen Teramont Coupe





В ближайшее время в Шанхае состоится презентация нового кроссовера Volkswagen. А пока, чтобы подогреть интерес к новинке, выпущен тизер с кратким обзором. Также в Сети появились фотографии с Национального бюро сертификации Китая.Модель Teramont будет несколько укороченной по сравнению с предыдущей, несмотря на то, что колесную базу оставили прежней. Изменилась и высота – автомобиль стал ниже на 50 мм. Внешне машина будет напоминать прошлогодний Atlas Cross Coupe. Так как габариты немножко уменьшились, то салон рассчитан на перевозку пяти пассажиров, но специалисты не исключают появление на рынке и четырехместной версии.Внешний вид автомобиля тоже подвергся изменениям. В глаза сразу бросаются более узкие фары, измененный вид радиаторной решетки и большой воздухозаборник в бампере. Сзади тоже много нового – поменялись крылья, дверь багажника, оптические элементы и бампер.Под капотом будут стоять те же моторы, что и у предшественника. Там будут двухлитровые бензиновые моторы по 180 и 220 л.с. Автомобили будут поставляться с безальтернативным роботом с семью ступенями DSG. Модель для рынка США будет комплектоваться двигателем VR6 и автоматической коробкой передач.Поступит ли в продажу новый Volkswagen Teramont Coupe в России пока неизвестно.