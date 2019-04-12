Google может начать обновлять Android через Google Play





Новинка не готова к запуску, и пока отсутствует информация, выйдет ли она вообще, будет ли доступна для всех Android-смартфонов или лишь для брендовых аппаратов. Однако эксперты не сомневаются, что в компании серьезно рассматривают возможность распространения обновлений ОС через Google Play. На это указывает наличие знакомых установок, встречающихся в функции улучшений системы на брендовых устройствах Pixel.Фирменная технология Project Treble, считают специалисты, позволяет разработчикам смартфонов распространять обновления ОС с отделением пользовательских интерфейсов и ряда возможностей от основной системы. Разрешение производителям отправлять новшества подобно их выпуску, упростит процесс и увеличит шансы на актуальную поддержку аппарата. Google может использовать для отправки улучшений Android коллаборацию Project Treble и Google Play без согласия разработчиков мобильных устройств, но этот вариант эксперты называют маловероятным.