Google может начать обновлять Android через Google Play
Компания Google может начать отправлять обновления ОС Android, как и своих приложений, через фирменный онлайн-маркет. Эксперты, изучив последнюю версию Play Store, обнаружили несколько упоминаний об элементе улучшений системы.
Новинка не готова к запуску, и пока отсутствует информация, выйдет ли она вообще, будет ли доступна для всех Android-смартфонов или лишь для брендовых аппаратов. Однако эксперты не сомневаются, что в компании серьезно рассматривают возможность распространения обновлений ОС через Google Play. На это указывает наличие знакомых установок, встречающихся в функции улучшений системы на брендовых устройствах Pixel.
Фирменная технология Project Treble, считают специалисты, позволяет разработчикам смартфонов распространять обновления ОС с отделением пользовательских интерфейсов и ряда возможностей от основной системы. Разрешение производителям отправлять новшества подобно их выпуску, упростит процесс и увеличит шансы на актуальную поддержку аппарата. Google может использовать для отправки улучшений Android коллаборацию Project Treble и Google Play без согласия разработчиков мобильных устройств, но этот вариант эксперты называют маловероятным.
Новинка не готова к запуску, и пока отсутствует информация, выйдет ли она вообще, будет ли доступна для всех Android-смартфонов или лишь для брендовых аппаратов. Однако эксперты не сомневаются, что в компании серьезно рассматривают возможность распространения обновлений ОС через Google Play. На это указывает наличие знакомых установок, встречающихся в функции улучшений системы на брендовых устройствах Pixel.
Фирменная технология Project Treble, считают специалисты, позволяет разработчикам смартфонов распространять обновления ОС с отделением пользовательских интерфейсов и ряда возможностей от основной системы. Разрешение производителям отправлять новшества подобно их выпуску, упростит процесс и увеличит шансы на актуальную поддержку аппарата. Google может использовать для отправки улучшений Android коллаборацию Project Treble и Google Play без согласия разработчиков мобильных устройств, но этот вариант эксперты называют маловероятным.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:05