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В США женщина обратилась в больницу с "камнями в почках" и родила дочь

Жительница города Шривпорт (штат Луизиана, США) обратилась в больницу с сильными болями в животе. Женщина подозревала у себя наличие камней в почках, но оказалась беременной и вскоре родила девочку.
В США женщина обратилась в больницу с "камнями в почках" и родила дочь

19-летняя американка ужинала в компании 20-летнего супруга и друзей, как вдруг почувствовала резкие боли в области живота. Молодой человек успокаивал жену, мол, не стоит переживать, это, скорее всего, дают о себе знать камни в почках. Пара решила проконсультироваться со специалистами и приехала в отделение скорой помощи. Жительница Шривпорта, как выяснилось, беременна, вскоре у нее отошли воды, и она родила ребенка. Молодая американка призналась, они с мужем не планировали так рано становиться родители, она пила противозачаточные препараты. Женщина не замечала симптомов, которые могли бы свидетельствовать о беременности: не было утренней тошноты и слабости, вес практически не поменялся.

Появление ребенка стало для молодой пары неожиданным сюрпризом. Супруги начали сбор денег на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы приобрести для новорожденной дочери все необходимое.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:19

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