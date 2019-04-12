В США женщина обратилась в больницу с "камнями в почках" и родила дочь





19-летняя американка ужинала в компании 20-летнего супруга и друзей, как вдруг почувствовала резкие боли в области живота. Молодой человек успокаивал жену, мол, не стоит переживать, это, скорее всего, дают о себе знать камни в почках. Пара решила проконсультироваться со специалистами и приехала в отделение скорой помощи. Жительница Шривпорта, как выяснилось, беременна, вскоре у нее отошли воды, и она родила ребенка. Молодая американка призналась, они с мужем не планировали так рано становиться родители, она пила противозачаточные препараты. Женщина не замечала симптомов, которые могли бы свидетельствовать о беременности: не было утренней тошноты и слабости, вес практически не поменялся.Появление ребенка стало для молодой пары неожиданным сюрпризом. Супруги начали сбор денег на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы приобрести для новорожденной дочери все необходимое.