70-летний Юрий Куклачев признался, что супруга "возвращает ему молодость"





Несмотря на свой возраст, артист цирка в отличной физической форме. Он постоянно в активном движении, бегает и прыгает, так как и не все молодые могут. «Кошачий папа» говорит, что в Театре кошек по-другому невозможно.Накануне дня рождения сотрудники «Комсомольской правды» взяли у Юрия Куклачева интервью, чтоб узнать, откуда у него столько энергии. Он ответил, что жизненные силы ему придаёт супруга. Хоть ей уже за 70, по словам дрессировщика, она у него «шустренькая девочка».Юрий Куклачев в браке уже около 50 лет. Свою жену он сильно любит. Супруги работают вместе в Театре кошек. Сначала народный артист Российской Федерации учил дрессировке чужих людей, но позже понял, что это все без толку и начал передавать свои умения детям. У него трое наследников - сыновья Дима и Володя и дочка Катя. Вся семья работает в театре, который, в свою очередь, считается лучшим в России.