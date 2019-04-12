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70-летний Юрий Куклачев признался, что супруга "возвращает ему молодость"

Сегодня, 12 апреля, дрессировщик кошек Юрий Куклачев празднует свой 70-й день рождения. Недавно он объяснил, откуда у него столько энергии.
70-летний Юрий Куклачев признался, что супруга "возвращает ему молодость"

Несмотря на свой возраст, артист цирка в отличной физической форме. Он постоянно в активном движении, бегает и прыгает, так как и не все молодые могут. «Кошачий папа» говорит, что в Театре кошек по-другому невозможно.

Накануне дня рождения сотрудники «Комсомольской правды» взяли у Юрия Куклачева интервью, чтоб узнать, откуда у него столько энергии. Он ответил, что жизненные силы ему придаёт супруга. Хоть ей уже за 70, по словам дрессировщика, она у него «шустренькая девочка».

Юрий Куклачев в браке уже около 50 лет. Свою жену он сильно любит. Супруги работают вместе в Театре кошек. Сначала народный артист Российской Федерации учил дрессировке чужих людей, но позже понял, что это все без толку и начал передавать свои умения детям. У него трое наследников - сыновья Дима и Володя и дочка Катя. Вся семья работает в театре, который, в свою очередь, считается лучшим в России.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:03

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