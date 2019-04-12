Эмбер Херд назвала Джонни Деппа «монстром» и рассказала об его очередных издевательствах





Депп становился жестоким и неадекватным человеком. «Эту версию Джонни, - отметила Херд, - все называли монстром». Около пяти лет назад актер, разозлившись из-за участия жены в любовной сцене с Джеймсом Франком, стал бросать в нее, «что под руку попадало». В конце 2015 года в ходе семейного конфликта звезда «Пиратов Карибского моря» швырнул в супругу графин, сильно ударив ее, затем схватил возлюбленную за волосы и поволок по лестнице.Однажды знаменитая пара поссорилась в самолете. Депп начал оскорблять Херд, толкнул ее ногой в спину, а когда она упала, стал насмехаться над ней. Актрисе часто приходилось прятаться от невменяемого супруга в комнатах их дома. В один из таких моментов он, приняв запрещенный препарат, сорвал с избранницы ночную рубашку и принялся душить.Джонни Депп на очередные обвинения бывшей жены пока не ответил. Незадолго до этого актер подал против экс-возлюбленной иск на $50 млн за клевету о рукоприкладстве с его стороны. Знаменитость после скандала с Херд лишился работы, его карьера пошла на спад. Деппу отказали в участии в продолжения картины «Пираты Карибского моря».