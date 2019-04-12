Анастасия Лисова опубликовала трогательное видео со своей свадьбы
Участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова опубликовала на странице в Instagram трогательное видео со своей свадьбы. Звезда проекта отметила, она представляла церемонию бракосочетания задолго до ее осуществления, потому у Вселенной не было другого выбора, как только исполнить мечты девушки.
Анастасия Лисова отметила, она очень давно мечтала, что отец отведет ее под венец. В день свадьбы все гости выглядели по-особенному красиво, а само торжество оказалось очень эффектным. Девушка выбрала для торжества белоснежное платье с открытыми плечами и глубоким декольте.
В комментариях Анастасия Лисова отметила, что отец вел ее к любимому мужу по дорожке из цветов, а тот день останется в памяти звезды реалити навсегда.
Анастасия Лисова отметила, она очень давно мечтала, что отец отведет ее под венец. В день свадьбы все гости выглядели по-особенному красиво, а само торжество оказалось очень эффектным. Девушка выбрала для торжества белоснежное платье с открытыми плечами и глубоким декольте.
В комментариях Анастасия Лисова отметила, что отец вел ее к любимому мужу по дорожке из цветов, а тот день останется в памяти звезды реалити навсегда.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:00