Анастасия Лисова опубликовала трогательное видео со своей свадьбы

Анастасия Лисова отметила, она очень давно мечтала, что отец отведет ее под венец. В день свадьбы все гости выглядели по-особенному красиво, а само торжество оказалось очень эффектным. Девушка выбрала для торжества белоснежное платье с открытыми плечами и глубоким декольте.В комментариях Анастасия Лисова отметила, что отец вел ее к любимому мужу по дорожке из цветов, а тот день останется в памяти звезды реалити навсегда.