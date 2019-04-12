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Анастасия Лисова опубликовала трогательное видео со своей свадьбы

Участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова опубликовала на странице в Instagram трогательное видео со своей свадьбы. Звезда проекта отметила, она представляла церемонию бракосочетания задолго до ее осуществления, потому у Вселенной не было другого выбора, как только исполнить мечты девушки.
Анастасия Лисова опубликовала трогательное видео со своей свадьбы

Анастасия Лисова отметила, она очень давно мечтала, что отец отведет ее под венец. В день свадьбы все гости выглядели по-особенному красиво, а само торжество оказалось очень эффектным. Девушка выбрала для торжества белоснежное платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

В комментариях Анастасия Лисова отметила, что отец вел ее к любимому мужу по дорожке из цветов, а тот день останется в памяти звезды реалити навсегда.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:00

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