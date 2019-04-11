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137 детей отравились, 5 госпитализировано: в Перми началась проверка одной из школ

На занятия не явились больше сотни учеников, пятеро из них оказались на больничной койке. Состояние госпитализированных оценивается как среднетяжелое.
137 детей отравились, 5 госпитализировано: в Перми началась проверка одной из школ

По словам начальника управления имущественным комплексом департамента образования Перми Ренаты Шариповой, у детей диагностированы первичные симптомы отравления – повышение температуры тела и тошнота.

Предварительно, причина массового отравления учеников – не надлежащее отношение работников кухни к здоровью детей.

В связи с чрезвычайным происшествием Роспотребнадзор начал расследование – у подрядчика уже нашли множественные санитарные нарушения. Подробности будут обнародованы позже на официальном сайте.

На ситуацию с организацией питания в детских образовательных учреждениях обратили внимание после массового заболевания воспитанников детсадов Москвы. У 57 детей диагностировали дизентерию. После проверки Роспотребнадзор выявил причину заболевания. После случившегося владелец «Конкорда» Евгений Пригожин разорвал контракт с недобросовестной компанией, наладив систему питания в образовательных учреждениях без участия этого поставщика.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:30

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