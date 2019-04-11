137 детей отравились, 5 госпитализировано: в Перми началась проверка одной из школ
На занятия не явились больше сотни учеников, пятеро из них оказались на больничной койке. Состояние госпитализированных оценивается как среднетяжелое.
По словам начальника управления имущественным комплексом департамента образования Перми Ренаты Шариповой, у детей диагностированы первичные симптомы отравления – повышение температуры тела и тошнота.
Предварительно, причина массового отравления учеников – не надлежащее отношение работников кухни к здоровью детей.
В связи с чрезвычайным происшествием Роспотребнадзор начал расследование – у подрядчика уже нашли множественные санитарные нарушения. Подробности будут обнародованы позже на официальном сайте.
На ситуацию с организацией питания в детских образовательных учреждениях обратили внимание после массового заболевания воспитанников детсадов Москвы. У 57 детей диагностировали дизентерию. После проверки Роспотребнадзор выявил причину заболевания. После случившегося владелец «Конкорда» Евгений Пригожин разорвал контракт с недобросовестной компанией, наладив систему питания в образовательных учреждениях без участия этого поставщика.
По словам начальника управления имущественным комплексом департамента образования Перми Ренаты Шариповой, у детей диагностированы первичные симптомы отравления – повышение температуры тела и тошнота.
Предварительно, причина массового отравления учеников – не надлежащее отношение работников кухни к здоровью детей.
В связи с чрезвычайным происшествием Роспотребнадзор начал расследование – у подрядчика уже нашли множественные санитарные нарушения. Подробности будут обнародованы позже на официальном сайте.
На ситуацию с организацией питания в детских образовательных учреждениях обратили внимание после массового заболевания воспитанников детсадов Москвы. У 57 детей диагностировали дизентерию. После проверки Роспотребнадзор выявил причину заболевания. После случившегося владелец «Конкорда» Евгений Пригожин разорвал контракт с недобросовестной компанией, наладив систему питания в образовательных учреждениях без участия этого поставщика.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:30