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Ксения Собчак показала фото с местным мужчиной из Кении

Ксения Собчак отправилась в путешествие по Кении, откуда делится с поклонниками яркими снимками. В своем аккаунте в Instagram телеведущая недавно опубликовала фото с местным мужчиной, отметив, что страна поразила ее своим колоритом.
Ксения Собчак показала фото с местным мужчиной из Кении

На фото Ксения Собчак предстала в коротком ярком топе, длинной юбке с высокой талией, украшенной цветочным принтом, а также с челмой на голове. Телеведущая подписала кадр: «Цвета Африки. Кения удивительна. Полностью влюблена».

В путешествие Ксения Собчак отправилась вместе с подругами, среди них и Ника Белоцерковская - автор кулинарных книг. Совсем недавно знаменитость побывала в Катаре, где выступила в рамках открытия Национального музея. Там журналистка побывала с дизайнером Ульяной Сергеенко и супермоделью Натальей Водяновой.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:45

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