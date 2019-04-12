Ксения Собчак показала фото с местным мужчиной из Кении

На фото Ксения Собчак предстала в коротком ярком топе, длинной юбке с высокой талией, украшенной цветочным принтом, а также с челмой на голове. Телеведущая подписала кадр: «Цвета Африки. Кения удивительна. Полностью влюблена».В путешествие Ксения Собчак отправилась вместе с подругами, среди них и Ника Белоцерковская - автор кулинарных книг. Совсем недавно знаменитость побывала в Катаре, где выступила в рамках открытия Национального музея. Там журналистка побывала с дизайнером Ульяной Сергеенко и супермоделью Натальей Водяновой.