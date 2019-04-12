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Аня Брянская разрыдалась, говоря о родном отце

Участница телепроекта "Дом-2" Анна Брянская расплакалась в программе "Бородина против Бузовой", когда разговор зашел о ее отце и их взаимоотношениях. Девушка призналась, она бы очень хотела наладить общение с родителем.
Аня Брянская разрыдалась, говоря о родном отце

Ведущий Антон Беккужев попросил Анну Брянскую честно рассказать о конфликте, после которого звезда реалити перестала общаться с родным отцом.

Девушка призналась, она была обижена на него из-за нехватки его внимания, ведь до 16 лет дочерью занималась только мать. Во время разговора с ней Брянская сказала, что ей все равно, будет отец или нет.

После этих слов мужчина перестал общаться с Анной Брянской, наладить отношения им не удавалось на протяжении долгих 10 лет. Ведущий Антон Беккужев предположил, что именно из-за проблем в семье у девушки не складываются отношения с мужчинами.

Участница реалити-шоу "Дом-2" согласилась и отметила, она бы очень хотела наладить отношения с родным человеком, чтобы он принял ее такой, какая она есть, - сильной и независимой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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