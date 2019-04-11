Известный автор шансона Михаил Кармаш подарил Илье Яббарову 10 песен
Илья Яббаров рассказал, что вскоре его мечта стать известным певцом может осуществиться, ведь автор песен шансона Михаил Кармаш подарил участнику телепроекта "Дом-2" 10 новых композиций. Об этом саратовский шансонье поведал журналисту Антону Беккужеву перед началом ток-шоу "Бородина против Бузовой".
Илья Яббаров не скрывает, что очень хотел бы стать знаменитым, собирать полные залы, иметь армию поклонников. Саратовский шансонье не стесняется петь не только во время прямых эфиров, но и в повседневной жизни. Пока среди его слушателей числятся только проектанты, однако ситуация может измениться. Сам Яббаров перед началом шоу "Бородина против Бузовой" признался, что в Сочи планирует записать одну из 10 песен, созданных для него автором Михаилом Кармашем.
Избранница Илья Яббарова Маргарита Ларченко также считает, что у нее есть талант петь, несмотря на то, что многие советуют ей перестать думать о карьере певицы. Саратовского шансонье также часто критикуют в Сети, отмечая, что петь нормально он не может, так как только танцует на сцене и открывает рот под фонограмму. Тем не менее, с таким арсеналом песен, если звезда реалити их все запишет, он сможет даже отправиться в тур по городам России.
Илья Яббаров не скрывает, что очень хотел бы стать знаменитым, собирать полные залы, иметь армию поклонников. Саратовский шансонье не стесняется петь не только во время прямых эфиров, но и в повседневной жизни. Пока среди его слушателей числятся только проектанты, однако ситуация может измениться. Сам Яббаров перед началом шоу "Бородина против Бузовой" признался, что в Сочи планирует записать одну из 10 песен, созданных для него автором Михаилом Кармашем.
Избранница Илья Яббарова Маргарита Ларченко также считает, что у нее есть талант петь, несмотря на то, что многие советуют ей перестать думать о карьере певицы. Саратовского шансонье также часто критикуют в Сети, отмечая, что петь нормально он не может, так как только танцует на сцене и открывает рот под фонограмму. Тем не менее, с таким арсеналом песен, если звезда реалити их все запишет, он сможет даже отправиться в тур по городам России.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41