Цымбалюк-Романовская объяснила связь Шаляпина с пенсионерками

В интервью «Пятому каналу» Цымбалюк-Романовская рассказала о происхождении коллажа. Судя по фото, можно подумать, что Шаляпин станет героем нового сезона «Холостяка» с участием пенсионерок. В подписи к снимку значится, что победительнице достанется «сертификат на бесплатное проживание в Доме Престарелых «Седые любовники»». Забавный кадр оказался подарком одного из поклонников звезды.Цымбалюк-Романовская отметила, что у них с ее избранником отношения складываются лучшим образом. После скандалов, связанных с расставанием с Арменом Джигарханяном, 40-летняя пианистка обрела покой и настоящую любовь. Знаменитость открыто дарит свои чувства Шаляпину, а он отвечает ей взаимностью. 11 апреля звездная пара отмечает годовщину знакомства. Именно в этот день год назад пианистка и артист сделали первое совместное фото. Цымбалюк-Романовская представила поклонникам снимок двух улыбающихся людей на пороге новых отношений. После появления в Сети фотографии СМИ сразу же распространили слухи о романе знаменитостей, хотя на тот момент его еще не было.Влюбленные строят планы на будущее, но в ЗАГС не торопятся. После свадьбы многие любовные истории заканчиваются крахом, а свою Цымбалюк-Романовская считает более «долгоиграющей». Слухи о беременности, появившиеся в феврале, пианистка комментировать не захотела, назвав эту информацию личным делом. Ранее 35-летний Шаляпин и его избранница заявили о намерении зачать ребенка и подтвердили, что прошли все медицинские обследования.