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По Сети прокатилась волна слухов об избиении Юлии Ефременковой Мондезиром Свет-Амуром

Мондезир Свет-Амур давно зарекомендовал себя как один из самых скандальных участников реалити-шоу "Дом-2". Амбициозный мулат то и дело изводил своих избранниц скандалами, а порой и поднимал на них руку. Подобные слухи затронули и телеведущую стройки Юлию Ефременкову.
По Сети прокатилась волна слухов об избиении Юлии Ефременковой Мондезиром Свет-Амуром

Недавно Юлии Ефременковой пришлось объясняться по поводу ее отношения с Модезиром Свет-Амуром и того, что молодой человек якобы поднимает на звезду "Дома-2" руку. Девушка отметила, что подобные новости обсуждают хейтеры, так как уже не знают, как привлечь к себе внимание. Звезда реалити заверила, что Мондезир Свет-Амур не поднимает на нее руку, они даже ссорятся не часто.

Стоит отметить, что ранее избранницы молодого мулата не раз страдали из-за его ревности к Анне Брянской и Розе Максимовой, хуже всего пришлось Анастасии Ендальцевой. Девушка не только каждый раз оправдывалась перед молодым человеком по поводу его претензий, но и несколько раз дралась с ним.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41

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