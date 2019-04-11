По Сети прокатилась волна слухов об избиении Юлии Ефременковой Мондезиром Свет-Амуром

Недавно Юлии Ефременковой пришлось объясняться по поводу ее отношения с Модезиром Свет-Амуром и того, что молодой человек якобы поднимает на звезду "Дома-2" руку. Девушка отметила, что подобные новости обсуждают хейтеры, так как уже не знают, как привлечь к себе внимание. Звезда реалити заверила, что Мондезир Свет-Амур не поднимает на нее руку, они даже ссорятся не часто.Стоит отметить, что ранее избранницы молодого мулата не раз страдали из-за его ревности к Анне Брянской и Розе Максимовой, хуже всего пришлось Анастасии Ендальцевой. Девушка не только каждый раз оправдывалась перед молодым человеком по поводу его претензий, но и несколько раз дралась с ним.