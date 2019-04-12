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Элтон Джон потерял возможность ходить из-за травмы

Британский исполнитель Элтон Джон на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о своей беспомощности. Он потерял возможность ходить из-за проблем со здоровьем.
Элтон Джон потерял возможность ходить из-за травмы

Сегодня, 11 апреля, в одной из социальных сетей Элтон Джон, который совсем недавно отметил свой 72 день рождения, опубликовал фото, где он сидит в инвалидной коляске. В комментарий к снимку композитор написал, что вывих лодыжки не сможет его удержать от посещения музея.

Судя по указанному местоположению, Элтон Джон сейчас пребывает во Флоренции, где находится популярная галерея Уффици. Там представлена большая коллекция древних статуй и живописи эпохи Возрождения.

Ранее было известно, что в связи с ухудшением здоровья Элтон Джон был вынужден прекратить тур по Соединенным Штатам Америки. Сославшись на сложное воспаление уха, он сообщил об отмене выступления во Флориде прямо перед началом шоу.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:06

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