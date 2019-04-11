«Покойница на проводе»: Татьяна Африкантова ответила на слухи о своей смерти





Татьяна Африкантова в интервью изданию "StarHit" рассказала, что чувствует она себя хорошо. Сейчас бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" сильно переживает за родных отца и дочь Марину. Мужчине 93 года, если он увидит новость в интернете, его здоровье может не выдержать подобных потрясений. Марина Африкантова, дочь Татьяны Владимировны, находится в Периметре без телефона, а потому связаться с ней пока не получается.По поводу того, кто мог распространить тревожные слухи, Татьяна Владимировна Африкантова отметила, что это, скорее всего, ее подруга из США. Женщина помогала звезде реалити вести страницы в социальных сетях. Сама экс-проектантка не знает, что явилось причиной столь пристального к ней внимания жительницы США, однако заверила, чувствует она себя хорошо, умирать не собирается.