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«Покойница на проводе»: Татьяна Африкантова ответила на слухи о своей смерти

Сегодня Сеть буквально "взорвала" новость о том, что бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Африкантова погибла, попав под поезд в Туапсе, где она отдыхала с любимым мужчиной. Многим даже потребовалась медицинская помощь, так как после тревожных сведений у фанатов сильно поднялось давление. Татьяна Владимировна недавно вышла на связь со СМИ и убедила всех, что с ней все хорошо.
«Покойница на проводе»: Татьяна Африкантова ответила на слухи о своей смерти

Татьяна Африкантова в интервью изданию "StarHit" рассказала, что чувствует она себя хорошо. Сейчас бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" сильно переживает за родных отца и дочь Марину. Мужчине 93 года, если он увидит новость в интернете, его здоровье может не выдержать подобных потрясений. Марина Африкантова, дочь Татьяны Владимировны, находится в Периметре без телефона, а потому связаться с ней пока не получается.

По поводу того, кто мог распространить тревожные слухи, Татьяна Владимировна Африкантова отметила, что это, скорее всего, ее подруга из США. Женщина помогала звезде реалити вести страницы в социальных сетях. Сама экс-проектантка не знает, что явилось причиной столь пристального к ней внимания жительницы США, однако заверила, чувствует она себя хорошо, умирать не собирается.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17

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