Памела Андерсон выступила в защиту задержанного в Великобритании Джулиана Ассанжа
Голливудская звезда Памела Андерсона возмущена арестом Джулиана Ассанжа полицией Великобритании. Актриса раскритиковала действия властей Соединенного Королевства и заступилась за известного журналиста.
Андерсон шокировало произошедшее. Знаменитость не расслышала слов основателя WikiLeaks, произносимых им в момент задержания, но его внешний вид вызвал у нее беспокойство. Экс-звезда Playboy раскритиковала руководство Великобритании, называя его «шавкой США», пишет «ПолитЭксперт».
По мнению голливудской актрисы, своими действиями Лондон желает отвлечь внимание народа от проблем, связанных с Brexit. Андерсон назвала Дональда Трампа «эгоистичным и жестоким трусом», а задержание Ассанжа считает поступком «воров и лжецов».
Андерсон шокировало произошедшее. Знаменитость не расслышала слов основателя WikiLeaks, произносимых им в момент задержания, но его внешний вид вызвал у нее беспокойство. Экс-звезда Playboy раскритиковала руководство Великобритании, называя его «шавкой США», пишет «ПолитЭксперт».
По мнению голливудской актрисы, своими действиями Лондон желает отвлечь внимание народа от проблем, связанных с Brexit. Андерсон назвала Дональда Трампа «эгоистичным и жестоким трусом», а задержание Ассанжа считает поступком «воров и лжецов».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:03