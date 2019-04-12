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Памела Андерсон выступила в защиту задержанного в Великобритании Джулиана Ассанжа

Голливудская звезда Памела Андерсона возмущена арестом Джулиана Ассанжа полицией Великобритании. Актриса раскритиковала действия властей Соединенного Королевства и заступилась за известного журналиста.
Памела Андерсон выступила в защиту задержанного в Великобритании Джулиана Ассанжа

Андерсон шокировало произошедшее. Знаменитость не расслышала слов основателя WikiLeaks, произносимых им в момент задержания, но его внешний вид вызвал у нее беспокойство. Экс-звезда Playboy раскритиковала руководство Великобритании, называя его «шавкой США», пишет «ПолитЭксперт».
Памела Андерсон выступила в защиту задержанного в Великобритании Джулиана Ассанжа

По мнению голливудской актрисы, своими действиями Лондон желает отвлечь внимание народа от проблем, связанных с Brexit. Андерсон назвала Дональда Трампа «эгоистичным и жестоким трусом», а задержание Ассанжа считает поступком «воров и лжецов».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:03

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