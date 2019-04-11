Ольга Бузова попала в номинацию премии "Жара" канала МузТВ со своим рекордным клипом "Wi-Fi"
На своей странице в Instagram поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной для себя новостью. Недавно артистка узнала, что ее клип на песню "Wi-Fi" попал в номинацию "Лучшее Женское Видео” на премии "Жара" канала МузТВ.
За первые несколько дней видеоработу, как отметила Ольга Бузова, просмотрели более 5 миллионов зрителей, что сделало ее рекордной. Также певица добавила, что для создания клипа "Wi-Fi" она пригласила в Москву "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса. Как отметила Бузова, он также является ее хорошим другом.
В новой публикации Ольга Бузва поблагодарила всех, кто помог ей в создании клипа, а также верных поклонников, голосовавших за нее и позволивших выйти в номинацию.
За первые несколько дней видеоработу, как отметила Ольга Бузова, просмотрели более 5 миллионов зрителей, что сделало ее рекордной. Также певица добавила, что для создания клипа "Wi-Fi" она пригласила в Москву "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса. Как отметила Бузова, он также является ее хорошим другом.
В новой публикации Ольга Бузва поблагодарила всех, кто помог ей в создании клипа, а также верных поклонников, голосовавших за нее и позволивших выйти в номинацию.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:57