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Ольга Бузова попала в номинацию премии "Жара" канала МузТВ со своим рекордным клипом "Wi-Fi"

На своей странице в Instagram поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной для себя новостью. Недавно артистка узнала, что ее клип на песню "Wi-Fi" попал в номинацию "Лучшее Женское Видео” на премии "Жара" канала МузТВ.
Ольга Бузова попала в номинацию премии "Жара" канала МузТВ со своим рекордным клипом "Wi-Fi"

За первые несколько дней видеоработу, как отметила Ольга Бузова, просмотрели более 5 миллионов зрителей, что сделало ее рекордной. Также певица добавила, что для создания клипа "Wi-Fi" она пригласила в Москву "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса. Как отметила Бузова, он также является ее хорошим другом.

В новой публикации Ольга Бузва поблагодарила всех, кто помог ей в создании клипа, а также верных поклонников, голосовавших за нее и позволивших выйти в номинацию.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:57

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