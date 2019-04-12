Представлен первый в мире автомат Калашникова в калибре .224 Valkyrie
Брэндон Эррера из фирмы The AK Guy (Северная Каролина) продемонстрировал на видео первую в мире винтовку калибра .224 Valkyrie. Оружие создано на основе модифицированных компонентов АК-74.
Как заявляют эксперты TFB, сегодня можно разработать винтовку на базе автомата Калашникова в любом калибре, типичном для архитектуры AR. Проблемой остается лишь, как хорошо платформу адаптируют к мощности дальнобойного патрона. Компания The AK Guy, как видно на ролике, создала для новой АК-224 длинный ствол, позволяющий придать пуле большей скорости. Для повышения точности выстрела разработчики установили на винтовку ударно-спусковой механизм матчевого класса. Аналитики не исключают, что в новинке улучшены и внутренние механизмы, пишет «ПолитРоссия».
Пуля 244 Valkyrie, разработанная фирмой Federal Premium, повышает точность стрельбы на длинные расстояния. Патрон идет практически параллельно земле на небольшой высоте, поэтому менее чувствителен к сносу ветром, нежели его предшественники. По мнению обозревателей TFB, команда Брэндона расширила возможности старой базы АК, чего пока еще не делал никто.
Как заявляют эксперты TFB, сегодня можно разработать винтовку на базе автомата Калашникова в любом калибре, типичном для архитектуры AR. Проблемой остается лишь, как хорошо платформу адаптируют к мощности дальнобойного патрона. Компания The AK Guy, как видно на ролике, создала для новой АК-224 длинный ствол, позволяющий придать пуле большей скорости. Для повышения точности выстрела разработчики установили на винтовку ударно-спусковой механизм матчевого класса. Аналитики не исключают, что в новинке улучшены и внутренние механизмы, пишет «ПолитРоссия».
Пуля 244 Valkyrie, разработанная фирмой Federal Premium, повышает точность стрельбы на длинные расстояния. Патрон идет практически параллельно земле на небольшой высоте, поэтому менее чувствителен к сносу ветром, нежели его предшественники. По мнению обозревателей TFB, команда Брэндона расширила возможности старой базы АК, чего пока еще не делал никто.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:07