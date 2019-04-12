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Представлен первый в мире автомат Калашникова в калибре .224 Valkyrie

Брэндон Эррера из фирмы The AK Guy (Северная Каролина) продемонстрировал на видео первую в мире винтовку калибра .224 Valkyrie. Оружие создано на основе модифицированных компонентов АК-74.
Представлен первый в мире автомат Калашникова в калибре .224 Valkyrie

Как заявляют эксперты TFB, сегодня можно разработать винтовку на базе автомата Калашникова в любом калибре, типичном для архитектуры AR. Проблемой остается лишь, как хорошо платформу адаптируют к мощности дальнобойного патрона. Компания The AK Guy, как видно на ролике, создала для новой АК-224 длинный ствол, позволяющий придать пуле большей скорости. Для повышения точности выстрела разработчики установили на винтовку ударно-спусковой механизм матчевого класса. Аналитики не исключают, что в новинке улучшены и внутренние механизмы, пишет «ПолитРоссия».

Пуля 244 Valkyrie, разработанная фирмой Federal Premium, повышает точность стрельбы на длинные расстояния. Патрон идет практически параллельно земле на небольшой высоте, поэтому менее чувствителен к сносу ветром, нежели его предшественники. По мнению обозревателей TFB, команда Брэндона расширила возможности старой базы АК, чего пока еще не делал никто.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:07

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