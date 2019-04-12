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HyperX выпустила новый вариант гарнитуры Cloud Alpha на рынок России

Бренд HyperX выпустил новый вариант игровой гарнитуры Cloud Alpha Purple на российский рынок. От оригинала она отличается только цветом корпуса.
HyperX выпустила новый вариант гарнитуры Cloud Alpha на рынок России

Гарнитура HyperX Cloud Alpha Purple разработана по двухкамерной технологии HyperX Dual Chamber. Она разделяет звуковые частоты для обработки по двум камерам, вследствие чего звук получается более качественный. В комплектацию входит шумоподавляющий микрофон, который можно снять, и съемный кабель с пультом управления гаджетом. Помимо этого, игровая гарнитура получила сертификат от Discord и TeamSpeak.

Дизайн новинки «зефирный», так как для него использована мягкая и гибкая экокожа белого и фиолетового цветов. Наушники рассчитаны для геймеров «слабого пола».

Что касается характеристик, HyperX Cloud Alpha Purple имеют 50-миллиметровые динамические излучатели с неодимовыми магнитами, сопротивление в 65 Ом, звуковой диапазон от 13 до 27 000 Гигагерц и коэффициент нелинейных искажений ниже одного процента. Вес наушников составляет 298 грамм, а если добавить микрофон и кабель, то он увеличится до 336 грамм.

Гарнитура от HyperX доступна к использованию с любой игровой платформой, в частности Xbox, мобильным устройством, ПК и системой искусственной реальности.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:07

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