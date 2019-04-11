«Друзьям не положено»: Тимур Батрутдинов предложил Ольге Бузовой станцевать стриптиз
Ольга Бузова продолжает подогревать интерес поклонников к своей персоне. Недавно поющую телеведущую заподозрили в беременности, учитывая, что в последнее время живот звезды заметно округлился, а сама она стала носить более свободные вещи. Теперь же ее друг, юморист Тимур Батрутдинов предложил новоявленной певице станцевать стриптиз.
На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала новый снимок, под которым попросила свою армию поклонников продолжить фразу "весна- пора...". Примечательно, что среди других вариантов появилась и запись шоумена. Тимур Батрутдинов дописал «рура», что означает шест для стриптиза.
Многие сразу же припомнили, что звезда "Дома-2" находится в положении, а потому ей категорически нельзя заниматься подобными вещами. Сама Ольга Бузова никак не отреагировала на комментарий Тимура Батрутдинова, несмотря на слухи о романе между ними.
На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала новый снимок, под которым попросила свою армию поклонников продолжить фразу "весна- пора...". Примечательно, что среди других вариантов появилась и запись шоумена. Тимур Батрутдинов дописал «рура», что означает шест для стриптиза.
Многие сразу же припомнили, что звезда "Дома-2" находится в положении, а потому ей категорически нельзя заниматься подобными вещами. Сама Ольга Бузова никак не отреагировала на комментарий Тимура Батрутдинова, несмотря на слухи о романе между ними.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:11