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Биологи из Китая внедрили гены человека в мозг обезьян

Специалисты из Китая внедрили частицы мозга человека макакам. Эксперимент помог биологам приблизиться к разгадке механизма становления интеллекта у людей.
Биологи из Китая внедрили гены человека в мозг обезьян

Одиннадцати резус-макакам имплантировали гены MCPH1, сыгравшие, по мнению ученых, ключевую роль в развитии умственных способностей человека. Проведя тесты на кратковременную память и временную реакцию, эксперты заметили, что обезьяны с геномодифицированым мозгом показали лучшие результаты, нежели дикие особи.

Эксперимент вызвал оживленную дискуссию в научных кругах по теме медицинской этики, пишет «Слово и Дело». Исследование китайских биологов сравнили антиутопической фантастикой «Планета обезьян». Авторы работы считают, что, судя по ее результатам, трансгенные приматы могут предоставить важную информацию по вопросу причин уникальности человека.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:07

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