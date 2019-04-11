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Виктория Боня с наращенными волосами стала похожа на Ольгу Рапунцель

Виктория Боня после того, как снова нарастила длинные волосы, очень стала похожа на "бренд" проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель. Поклонники оценили новый образ телеведущей, однако раскритиковали ее за прическу.
Виктория Боня с наращенными волосами стала похожа на Ольгу Рапунцель

Виктория Боня на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых снимков, добавив "Ну, вот и всё, моё перевоплощение состоялось! Я снова как русалка с львиной гривой". Однако радость звезды "Дома-2" оценили не все фанаты. Многие заявили, что ведущая и так не очень хорошо ухаживала за своими волосами, а теперь и вовсе у нее на голове появится "гнездо".

Нашлись и те, кто отметил сходство Виктории Бони после перевоплощения с еще одной динноволосой красавицей с "Дома-2", "брендом" Ольгой Рапунцель. Телеведущая не только нарастила локоны, но и вернула волосам натуральный цвет, из-за чего сходство между девушками стало особенно заметным.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:47

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