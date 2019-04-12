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Раздельный сон может спасти семью

Специалисты рассказали, что раздельный сон может спасти семью. На сегодня все больше супружеских пар предпочитают спать в разных комнатах.
Раздельный сон может спасти семью

Психологи утверждают, что брак можно сделать крепче, если спать в разных комнатах. Бывает, храп супруга становится причиной развода. Все дело в том, что качество жизни напрямую зависит от качества сна человека. Один может страдать хроническим недосыпанием, если вторая половинка мешает спать, а это со временем приведет к ненависти.

Согласно статистике, все больше супружеских пар спят в разных комнатах для того, чтобы высыпаться. Мешать сну может ворочание, интенсивное потоотделение, перетягивание одеяла и другое. Все это раздражает и препятствует нормальному отдыху.

Большинство людей считают, что если пара спит в разных кроватях, то это свидетельствует об охлаждении в отношениях. В фильмах и книгах существует картина, где жены и мужья ложится отдыхать раздельно лишь потому, что поссорились.

На самом деле, сейчас отказ от совместного сна означает, что люди пытаются сохранить брак, а не разрушить. Соцопрос в Австралии показал, что там уже более 200 000 пар предпочитают спать отдельно, чтоб избежать разрыва отношений.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 04:05

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