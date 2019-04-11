Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом отношении к Меган Маркл





Уинфри хорошо знакома с супругой принца Гарри и считает ее открытым, любящим и честным человеком. Пресса зачастую относится к Меган Маркл предвзято и изображает ее неправильно. Нередко экс-актрису критикуют и «поливают грязью», несмотря на все ее старания не подвести близких в роли члена королевского семейства. Герцогиня Сассекская не раз признавалась, что не читает о себе в СМИ. Такое решение известная телеведущая считает правильным.Опра Уинфри – не единственный человек, готовый защищать беременную жену принца Гарри. Джордж Клуни, друг венценосного семейства, раскритиковал прессу, затравившую Меган Маркл. Звезда Голливуда припомнил историю принцессы Дианы, завершившуюся трагедией не без участия СМИ.