Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом отношении к Меган Маркл
Опра Уинфри, недавно объявившая о старте совместного проекта с принцем Гарри – документальной картины о психическом здоровье, вступилась за беременную Меган Маркл. Известная телеведущая в эфире шоу CBS This Morning заявила, что многие СМИ относятся к герцогине Сассекской несправедливо.
Уинфри хорошо знакома с супругой принца Гарри и считает ее открытым, любящим и честным человеком. Пресса зачастую относится к Меган Маркл предвзято и изображает ее неправильно. Нередко экс-актрису критикуют и «поливают грязью», несмотря на все ее старания не подвести близких в роли члена королевского семейства. Герцогиня Сассекская не раз признавалась, что не читает о себе в СМИ. Такое решение известная телеведущая считает правильным.
Опра Уинфри – не единственный человек, готовый защищать беременную жену принца Гарри. Джордж Клуни, друг венценосного семейства, раскритиковал прессу, затравившую Меган Маркл. Звезда Голливуда припомнил историю принцессы Дианы, завершившуюся трагедией не без участия СМИ.
Уинфри хорошо знакома с супругой принца Гарри и считает ее открытым, любящим и честным человеком. Пресса зачастую относится к Меган Маркл предвзято и изображает ее неправильно. Нередко экс-актрису критикуют и «поливают грязью», несмотря на все ее старания не подвести близких в роли члена королевского семейства. Герцогиня Сассекская не раз признавалась, что не читает о себе в СМИ. Такое решение известная телеведущая считает правильным.
Опра Уинфри – не единственный человек, готовый защищать беременную жену принца Гарри. Джордж Клуни, друг венценосного семейства, раскритиковал прессу, затравившую Меган Маркл. Звезда Голливуда припомнил историю принцессы Дианы, завершившуюся трагедией не без участия СМИ.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:36