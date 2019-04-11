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Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом отношении к Меган Маркл

Опра Уинфри, недавно объявившая о старте совместного проекта с принцем Гарри – документальной картины о психическом здоровье, вступилась за беременную Меган Маркл. Известная телеведущая в эфире шоу CBS This Morning заявила, что многие СМИ относятся к герцогине Сассекской несправедливо.
Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом отношении к Меган Маркл

Уинфри хорошо знакома с супругой принца Гарри и считает ее открытым, любящим и честным человеком. Пресса зачастую относится к Меган Маркл предвзято и изображает ее неправильно. Нередко экс-актрису критикуют и «поливают грязью», несмотря на все ее старания не подвести близких в роли члена королевского семейства. Герцогиня Сассекская не раз признавалась, что не читает о себе в СМИ. Такое решение известная телеведущая считает правильным.
Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом отношении к Меган Маркл

Опра Уинфри – не единственный человек, готовый защищать беременную жену принца Гарри. Джордж Клуни, друг венценосного семейства, раскритиковал прессу, затравившую Меган Маркл. Звезда Голливуда припомнил историю принцессы Дианы, завершившуюся трагедией не без участия СМИ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:36

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