Мать Данко обвинила невесту певца Марию Силуянову в краже драгоценности и изменах





Елена Леонидовна Ильинская обнаружила пропажу золотого креста, передававшегося в семье из поколения в поколение по женской линии, около месяца назад. Заподозрив в краже избранницу сына, женщина перестала пускать ее в свой дом. Мать Данко уверена, Силуянова не пара ее наследнику.Шепелев пригласил на разговор 30-летнюю возлюбленную артиста. Она заявила о своей невиновности и потребовала от будущей свекрови доказательств своей причастности к пропаже драгоценности. Родительница певца не смогла ответить оппонентке и, сменив тему, стала обвинять ее в изменах. 50-летний Данко не поверил матери и поддержал возлюбленную.Елена Леонидовна рассказала, что наняла адвоката Александра Бенхина для проведения частного расследования. Правозащитник в ходе наблюдений за Силуяновой выяснил, она в тайне от жениха встречается с богатым молодым человеком. Избранница певца призналась, это ее друг Дмитрий, помогающий ей решать рабочие вопросы.Проверка на полиграфе показала, Силуянова не причастна к пропаже семейной реликвии, но однажды она без ведома исполнителя сняла с его карты 300 000 рублей для своего приятеля. «Детектор лжи» засвидетельствовал, что невеста Данко состоит в интимной связи с Дмитрием. Артиста известие об измене избранницы возмутило, он обругал ее и покинул студию.