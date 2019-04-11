Милена Безбородова уверена, что Саша Черно только «манипулирует» разводом

«Черно просто хитрая! В чем я снова убедился!», «Сашка просто Йоську хочет напугать... А развода никакого не будет, это точно», - пишут в Сети.

Ранее стало известно , что Саша поехала в ЗАГС, где она планировала подать заявление на развод. Буквально сразу же Черно опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых публикаций, на одной из которых запечатлено само здание, где, кстати, девушка выходила замуж.Отметим, что большая часть коллектива реалити-шоу «Дом-2», в том числе и руководство проекта, переживают за отношения Черно и Оганесяна. Правда, это не касается Милены Безбородовой, которая просто-таки уверена в том, что Саша никогда даже не думала подавать на развод, а лишь «манипулирует» этим.По мнению 19-летней участницы «Дома-2», Александра не заходила в ЗАГС, а просто доехала до него, сфотографировала сооружение, выложила в Сеть фотографии и на этом все.Нужно сказать, что после последнего поста Черно к такому выводу пришли и некоторые телезрители телестройки. Как утверждают поклонники «Дома-2», Александра, перед поездкой в ЗАГС, была осведомлена о том, что не сможет подать заявление на развод в одиночку, ведь для этого нужны оба члена семьи.К слову, сама же Саша уверена, что ей неспроста не удалось подать документы на развод, поэтому воспринимает это, как «знак» свыше.