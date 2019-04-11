Яна Шевцова рассказала, что новый бойфренд из Black Star подарил ей Range Rover за 8 миллионов рублей
Экс-возлюбленная Гуфа Яна Шевцова рассказала подписчикам, что ее новый парень подарил ей Range Rover за 8 миллионов рублей и познакомил с родителями. Со слов телезвезды, ее бойфренд из Black Star.
Не так давно 18-летняя Яна Шевцова пребывала в отношениях с 39-летним Алексеем Долматовым, известным как рэп исполнитель Гуф. Недавно она заявила о новом романе с артистом лейбла Black Star. Пока экс-участница «Дом-2» не раскрывает личность своего избранника, говоря, что счастье любит тишину.
В одной из социальных сетей Яна Шевцова опубликовала фотографию с цветами на фоне автомобиля и подписала, что возлюбленный подарил ей Range Rover, который стоит 8 миллионов рублей. Также она добавила, что чувствует себя счастливой с бойфрендом, и они уже планируют детей.
Молодой человек представил фотомодель родителям, и они одобрили выбор сына. Подписчики предполагают, что, возможно, не за горами и свадьба.
Не так давно 18-летняя Яна Шевцова пребывала в отношениях с 39-летним Алексеем Долматовым, известным как рэп исполнитель Гуф. Недавно она заявила о новом романе с артистом лейбла Black Star. Пока экс-участница «Дом-2» не раскрывает личность своего избранника, говоря, что счастье любит тишину.
В одной из социальных сетей Яна Шевцова опубликовала фотографию с цветами на фоне автомобиля и подписала, что возлюбленный подарил ей Range Rover, который стоит 8 миллионов рублей. Также она добавила, что чувствует себя счастливой с бойфрендом, и они уже планируют детей.
Молодой человек представил фотомодель родителям, и они одобрили выбор сына. Подписчики предполагают, что, возможно, не за горами и свадьба.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 22:07