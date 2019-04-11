Очередной шпагат: Анастасия Волочкова похвасталась растяжкой верхом на коне

Знаменитость призналась, что с трудом смогла «выкроить денек» в своем насыщенном рабочем графике, чтобы отдохнуть. Волочкова решила посвятить свободное время лошадям и верховой езде. Звезда, облаченная в удобный спортивный костюм, прокатилась несколько кругов на коне под присмотром опытного инструктора, а затем, не слезая, сделала эффектный шпагат.Комментарии к публикациям балерина пока не включила, поэтому интернет-пользователям остается довольствоваться лишь просмотром фото и видео, появляющихся в ее аккаунте. Судя по многочисленным «лайкам», времяпрепровождение Волочковой и ее шпагат на коне фолловерам понравились.