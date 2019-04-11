АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Очередной шпагат: Анастасия Волочкова похвасталась растяжкой верхом на коне

Анастасия Волочкова выделила себе выходной для посещения конюшни и поделилась в Instagram-микроблоге подборкой фото и видео соответствующей тематики. Эпатажная балерина грациозно прокатилась на коне, не удержавшись от традиционного эффектного шпагата.
Очередной шпагат: Анастасия Волочкова похвасталась растяжкой верхом на коне

Знаменитость призналась, что с трудом смогла «выкроить денек» в своем насыщенном рабочем графике, чтобы отдохнуть. Волочкова решила посвятить свободное время лошадям и верховой езде. Звезда, облаченная в удобный спортивный костюм, прокатилась несколько кругов на коне под присмотром опытного инструктора, а затем, не слезая, сделала эффектный шпагат.

Комментарии к публикациям балерина пока не включила, поэтому интернет-пользователям остается довольствоваться лишь просмотром фото и видео, появляющихся в ее аккаунте. Судя по многочисленным «лайкам», времяпрепровождение Волочковой и ее шпагат на коне фолловерам понравились.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередной шпагат: Анастасия Волочкова
137 детей отравились, 5
Яна Шевцова рассказала, что новый
Андрей Чадов два года не общался с
Ирина Пингвинова лишилась девственности
По Сети прокатилась волна слухов об
Известный автор шансона Михаил Кармаш
Опра Уинфри обвинила СМИ в предвзятом
«Покойница на проводе»: Татьяна
Пёс Олега Газманова по кличке Зорро
Ольга Бузова попала в номинацию премии
У Аллы Пугачевой в браке с Филиппом
«Друзьям не положено»: Тимур
Илья Яббаров не может забыть Ольгу
Виктория Боня с наращенными волосами
Милена Безбородова уверена, что Саша
Audi опубликовали первое фото будущего
Ариєль Уинтер откровенно рассказала о
Иосиф Пригожин раскритиковал Анастасию
Андрей Чадов благодарен Юлии
В Госдуме хотят запретить
Новые стикеры в «ВКонтакте» помогут
Дарья Сагалова призналась, что старшие
Открытие: Сыр нормализует уровень
Сестру Мити Фомина приняли за его маму
Кит Харингтон, исполнитель роли Джона
Аналитики предрекают неудачу новым
Саша Черно поехала в ЗАГС подавать на
Эксперты объяснили популярность роликов
Археологи: Внутри Стоунхенджа мог
Просмотреть все новости