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Иосиф Пригожин раскритиковал Анастасию Волочкову за слова о бедных в России

Иосиф Пригожин возмутился заявлению Анастасии Волочковой о бедных в РФ. По мнению продюсера, так сказать может только нездоровый человек.
Иосиф Пригожин раскритиковал Анастасию Волочкову за слова о бедных в России

Ранее в интервью балерина предложила гражданам России не ругать власть и президента Владимира Путина в низком уровне жизни, а начать больше работать. Всем, кто недоволен текущим положением, она предложила уехать из родной страны в другое государство и жить там.

Пригожин порекомендовал звезде молчать в такие моменты, если она не разбирается в политике и экономике, но пытается рассуждать о вопросах социального характера. Продюсер считает, что российские жители не виновны в том, что попали за черту бедности, так как существуют определенные обстоятельства, не от них зависящие, намекнув, что высказывания человека могут говорить об его уровне образования и специализации.

Попытался заступиться за балерину актер Алексей Панин. По его словам, в словах автора скандальных слов есть доля правды, а тем, кто недоволен положением в РФ, действительно лучше уехать, так как в стране в самом деле довольно сложно или практически нереально что-либо изменить в лучшую сторону. Актриса и депутат Елена Драпенко, услышав речь Волочковой, засомневалась в ее интеллектуальных способностях.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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