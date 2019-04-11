Иосиф Пригожин раскритиковал Анастасию Волочкову за слова о бедных в России

Ранее в интервью балерина предложила гражданам России не ругать власть и президента Владимира Путина в низком уровне жизни, а начать больше работать. Всем, кто недоволен текущим положением, она предложила уехать из родной страны в другое государство и жить там.Пригожин порекомендовал звезде молчать в такие моменты, если она не разбирается в политике и экономике, но пытается рассуждать о вопросах социального характера. Продюсер считает, что российские жители не виновны в том, что попали за черту бедности, так как существуют определенные обстоятельства, не от них зависящие, намекнув, что высказывания человека могут говорить об его уровне образования и специализации.Попытался заступиться за балерину актер Алексей Панин. По его словам, в словах автора скандальных слов есть доля правды, а тем, кто недоволен положением в РФ, действительно лучше уехать, так как в стране в самом деле довольно сложно или практически нереально что-либо изменить в лучшую сторону. Актриса и депутат Елена Драпенко, услышав речь Волочковой, засомневалась в ее интеллектуальных способностях.