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Андрей Чадов два года не общался с родным братом Алексеем из-за крупной ссоры

Андрей Чадов в студии «Судьбы человека» признался в серьезной ссоре с родным братом Алексеем. Звездные родственники не общались после конфликта около двух лет.
Андрей Чадов два года не общался с родным братом Алексеем из-за крупной ссоры

Братья с рождения были очень привязаны друг к другу. Андрей и Алексей Чадовы вместе пробовали поступать в театральные вузы, но им отказывали из-за якобы «некинематографических лиц». Однажды они даже влюбились в одну девушку. В одно время родственники сильно поссорились и не шли на примирение около двух лет, так как каждый считал себя правым и не хотел первым делать шаг навстречу. В той ситуации, признался Андрей Чадов Борису Корчевникову, виноватым оказался он, но именно брат пошел на контакт с ним. За этот поступок знаменитость очень благодарен родному человеку. Теперь актер уверен, если в конфликте он будет прав на 100%, все равно первым пойдет на примирение.
Андрей Чадов два года не общался с родным братом Алексеем из-за крупной ссоры

Собеседник Корчевникова отметил, оставшись без общения с братом, очень страдал, ему казалось, мир вокруг него рухнул. В тот момент Андрей Чадов пересмотрел взгляды на жизнь и понял, чего по-настоящему хочет. Актер рад примирению с родственником и уверен, теперь их ничто не разлучит. Ситуация закалила братьев, они осознали все ошибки и «уверенно движутся вперед».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:04

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