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Саша Черно поехала в ЗАГС подавать на развод

Одна из самых эпатажных участниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно все-таки поехала в ЗАГС подавать на развод.

Саша Черно поехала в ЗАГС подавать на развод

Не секрет, что на сегодняшний день в отношениях Александры и Иосифа Оганесяна творится настоящий хаос. Супруги то и дело скандалят, выясняются отношения, дерутся, а сейчас всерьез задумались о разводе.

Стоит отметить, что по поводу развода Саша и Иосиф начали говорить буквально сразу же после бракосочетания, однако тогда все заканчивалось словами, до дела никогда не доходило. Правда, не в этот раз.

Несколько часов назад на страничке в Instagram Черно появилось несколько свежих Stories, на которых запечатлен ЗАГС и грустный смайлик. Впрочем, лишь сейчас Саша решила рассказать, как обстоят дела на самом деле и подала ли она все-таки заявление на развод.

Саша Черно поехала в ЗАГС подавать на развод

Александра написала длинный пост, в котором сообщила поклонникам, что на самом деле была в ЗАГСе. По словам скандальной героини «Дома-2», она очень долго думала, смотря на строение, в котором лишь несколько месяцев назад выходила замуж за любимого мужчину.

«Приехала туда (слёзы наворачивались сами собой, вспомнила день нашей свадьбы и как мы были счастливы в этот день, а сейчас я иду подавать заявление на развод). Зашла туда (в голове: может не надо? Может рано? Может передумаешь?) но твёрдо решила пойти…», - написала Черно.

Впрочем, в ЗАГСе Саше объяснили, что на развод должны подавать два человека, в противном случае процесс состоится только через суд. К слову, подобный поворот событий Черно восприняла как «знак» свыше.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02

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