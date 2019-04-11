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Пёс Олега Газманова по кличке Зорро сломал лапу

Любимый пёс Олега Газманова по кличке Зорро сломал лапу. Об этом сообщил сам певец в своем Instagram, опубликовав фото с питомцем.
Пёс Олега Газманова по кличке Зорро сломал лапу

Зорро весьма известен публике, поскольку артист постоянно публикует фото и видео игры с псом. Также все знают, как Газманов любит собак. Пользователи Сети очень сожалеют о случившемся и желают скорейшего выздоровления питомцу. Как поделился певец, ему очень трудно перенести болезнь любимца, поскольку он не может к нему подойти. Как только пес видит хозяина, то пытается подбежать и поиграть, чем причиняет себе боль.

Подписчики поддержали артиста и пожелали скорейшего выздоровления Зорро. Некоторые отметили, что на нем все быстро заживет - «как на собаке».



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:11

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