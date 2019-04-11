Пёс Олега Газманова по кличке Зорро сломал лапу

Зорро весьма известен публике, поскольку артист постоянно публикует фото и видео игры с псом. Также все знают, как Газманов любит собак. Пользователи Сети очень сожалеют о случившемся и желают скорейшего выздоровления питомцу. Как поделился певец, ему очень трудно перенести болезнь любимца, поскольку он не может к нему подойти. Как только пес видит хозяина, то пытается подбежать и поиграть, чем причиняет себе боль.Подписчики поддержали артиста и пожелали скорейшего выздоровления Зорро. Некоторые отметили, что на нем все быстро заживет - «как на собаке».