У Аллы Пугачевой в браке с Филиппом Киркоровым произошел выкидыш





Пугачева и Киркоров были семейной парой с 1994 по 2005 год. Спустя два года после бракосочетания певица и ее муж захотели, чтобы у них появился ребенок, но из-за ее 47-летнего возраста и аборта, сделанного в предыдущем браке, артистка обратилась за помощью в Центр акушерства и гинекологии в Москве. В результате она забеременела.По словам Филиппа Киркорова, больше всего наследника хотела именно его на то время жена, но у не произошел выкидыш. После этого Пугачева на полгода улетела в Швейцарию, не показываясь на публике и не общаясь с работниками прессы. Лишь потом она предстала перед репортерами, но с простой прической и в макияже. Тогда она заявила им, что по-прежнему надеется на благополучную беременность и рождение ребенка.