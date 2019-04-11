У Аллы Пугачевой в браке с Филиппом Киркоровым произошел выкидыш
Алла Пугачева забеременела от Филиппа Киркорова во второй половине 90-х, но желанный ребенок так и не родился из-за выкидыша у певицы. До этого Примадонна сделала аборт в прежнем браке.
Пугачева и Киркоров были семейной парой с 1994 по 2005 год. Спустя два года после бракосочетания певица и ее муж захотели, чтобы у них появился ребенок, но из-за ее 47-летнего возраста и аборта, сделанного в предыдущем браке, артистка обратилась за помощью в Центр акушерства и гинекологии в Москве. В результате она забеременела.
По словам Филиппа Киркорова, больше всего наследника хотела именно его на то время жена, но у не произошел выкидыш. После этого Пугачева на полгода улетела в Швейцарию, не показываясь на публике и не общаясь с работниками прессы. Лишь потом она предстала перед репортерами, но с простой прической и в макияже. Тогда она заявила им, что по-прежнему надеется на благополучную беременность и рождение ребенка.
Пугачева и Киркоров были семейной парой с 1994 по 2005 год. Спустя два года после бракосочетания певица и ее муж захотели, чтобы у них появился ребенок, но из-за ее 47-летнего возраста и аборта, сделанного в предыдущем браке, артистка обратилась за помощью в Центр акушерства и гинекологии в Москве. В результате она забеременела.
По словам Филиппа Киркорова, больше всего наследника хотела именно его на то время жена, но у не произошел выкидыш. После этого Пугачева на полгода улетела в Швейцарию, не показываясь на публике и не общаясь с работниками прессы. Лишь потом она предстала перед репортерами, но с простой прической и в макияже. Тогда она заявила им, что по-прежнему надеется на благополучную беременность и рождение ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:56