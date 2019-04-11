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В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов вместе с группой коллег внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет в РФ микрофинансовой деятельности. Существование данного направления депутаты винят в быстром росте долгов населения страны.
В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации

Подобные законопроекты представители «Справедливой России» уже дважды вносили на рассмотрение в Госдуму. Документы оба раза не нашли поддержки у большинства парламентариев. Разработчики закона заострили внимание на выдаче россиянам микрофинансовыми организациями 11,1 млн займа на 110 млрд рублей. Однако около 40% граждан имеют просрочки по выплате кредита, а порядка 20% россиян обращаются в МФО по поводу низких доходов.

Миронов и члены его фракции третий раз внесли законопроект о запрете в РФ микрофинансовой деятельности и надеются на понимание коллег. «Справоросцы» убеждают коллег-парламентариев, что работа подобных организаций провоцирует быстрое увеличение объема долга россиян.



 
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Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:49

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