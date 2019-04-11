В Госдуме хотят запретить микрофинансовые организации





Подобные законопроекты представители «Справедливой России» уже дважды вносили на рассмотрение в Госдуму. Документы оба раза не нашли поддержки у большинства парламентариев. Разработчики закона заострили внимание на выдаче россиянам микрофинансовыми организациями 11,1 млн займа на 110 млрд рублей. Однако около 40% граждан имеют просрочки по выплате кредита, а порядка 20% россиян обращаются в МФО по поводу низких доходов.Миронов и члены его фракции третий раз внесли законопроект о запрете в РФ микрофинансовой деятельности и надеются на понимание коллег. «Справоросцы» убеждают коллег-парламентариев, что работа подобных организаций провоцирует быстрое увеличение объема долга россиян.