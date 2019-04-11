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Ариєль Уинтер откровенно рассказала о похудении и проблемах с психикой

Американская актриса Алиєль Уинтер за последнее время попрощалась с лишним весом. Она откровенно рассказала подписчикам о похудении и проблемах с психикой.
Ариєль Уинтер откровенно рассказала о похудении и проблемах с психикой

Продолжительное время Ариєль Уинтер подвергалась нападкам хейтеров, которые осуждали ее за лишние килограммы. Однако теперь 21-летняя звезда комедийного телесериала «Американская семейка» очень похудела и стала стройной. Нынешняя фигура актрисы поразила не только ее фанатов, но и недоброжелателей, которые периодично интересуются, каким образом ей удалось потерять вес.

Недавно Ариэль Уинтер на своей странице в Instagram в сториз ответила всем интересующимся. Как оказалось, ей помогла похудеть правильно подобранная схема приема психотропных препаратов. По словам знаменитости, метаболизм нормализовался, и килограммы сразу же начали уходить. Она также отметила, что и на данный момент ее не до конца устраивает собственное тело. Теперь в планах актрисы немного набрать мышечную массу.

Узнав о проблемах психики Ариэль Уинтер, поклонники тут же начали интересоваться ее состоянием здоровья. Она, в свою очередь, призналась, что принимает антидепрессанты на протяжении шести лет и уже сложно представить жизнь без них.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:13

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