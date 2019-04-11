Полиция Украины открыла уголовное дело после ролика, где Владимира Зеленского сбивает машина





В данное время полиция устанавливает все обстоятельства создания видео и людей, причастных к этому процессу, а также распространению в мировой Сети. Также подготавливается запрос к администраторам социальных сетей, продвигавших материал, для его дальнейшего удаления. Дело возбуждено по статье 346 УК.До этого в команде Владимира Зеленского сообщили, что данный ролик появился в Telegram-канале главы государства Петра Порошенко. Представители штаба кандидата собираются попросить правоохранителей усилить его охрану.