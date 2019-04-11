Полиция Украины открыла уголовное дело после ролика, где Владимира Зеленского сбивает машина
Правоохранительные органы Украины открыли уголовное дело в связи с продвижением в Интернете видеозаписи, в которой претендента на президентское кресло Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Об этом сообщили в МВД государства.
В данное время полиция устанавливает все обстоятельства создания видео и людей, причастных к этому процессу, а также распространению в мировой Сети. Также подготавливается запрос к администраторам социальных сетей, продвигавших материал, для его дальнейшего удаления. Дело возбуждено по статье 346 УК.
До этого в команде Владимира Зеленского сообщили, что данный ролик появился в Telegram-канале главы государства Петра Порошенко. Представители штаба кандидата собираются попросить правоохранителей усилить его охрану.
В данное время полиция устанавливает все обстоятельства создания видео и людей, причастных к этому процессу, а также распространению в мировой Сети. Также подготавливается запрос к администраторам социальных сетей, продвигавших материал, для его дальнейшего удаления. Дело возбуждено по статье 346 УК.
До этого в команде Владимира Зеленского сообщили, что данный ролик появился в Telegram-канале главы государства Петра Порошенко. Представители штаба кандидата собираются попросить правоохранителей усилить его охрану.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:41