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Полиция Украины открыла уголовное дело после ролика, где Владимира Зеленского сбивает машина

Правоохранительные органы Украины открыли уголовное дело в связи с продвижением в Интернете видеозаписи, в которой претендента на президентское кресло Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Об этом сообщили в МВД государства.
Полиция Украины открыла уголовное дело после ролика, где Владимира Зеленского сбивает машина

В данное время полиция устанавливает все обстоятельства создания видео и людей, причастных к этому процессу, а также распространению в мировой Сети. Также подготавливается запрос к администраторам социальных сетей, продвигавших материал, для его дальнейшего удаления. Дело возбуждено по статье 346 УК.

До этого в команде Владимира Зеленского сообщили, что данный ролик появился в Telegram-канале главы государства Петра Порошенко. Представители штаба кандидата собираются попросить правоохранителей усилить его охрану.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:41

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