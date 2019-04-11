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Роман Капаклы рассказал, что Татьяна Африкантова попросила не беспокоиться за нее

Возлюбленный Марины Африкантовой Роман Капаклы сообщил, что выходил на связь с потенциальной тещей, которая попросила не беспокоиться за нее.

Роман Капаклы рассказал, что Татьяна Африкантова попросила не беспокоиться за нее

Не секрет, что сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать новость о том, что мать Марины Африкантовой якобы трагически погибла в Туапсе, куда она на днях улетела отдыхать в компании любимого мужа.

На данный момент по поводу этого сообщения уже высказалась родительница Таты Абрамсон, которая призналась, что ей даже стало плохо, и только избраннику удалось успокоить ее.

Считанные часы назад в Интернете появилось свежее интервью с потенциальным зятем Татьяны Владимировны, в котором молодой человек заявил, что сегодня утром общался с женщиной.

«Все хорошо. Она сейчас в Туапсе. Только сегодня с ней переписывались..», - рассказал Роман.


Роман Капаклы рассказал, что Татьяна Африкантова попросила не беспокоиться за нее

По словам Капаклы, он писал специалистам, которых попросил заблокировать аккаунт, с которого распространяются подобные сплетни, однако пока хакерам не удалось ничего сделать.

Как утверждает участник «Дома-2», с Татьяной Владимировной все хорошо, поэтому она попросила всех не беспокоиться за нее и не верит в подобные сплетни, сообщает Dom2Life.

К слову, также Рома указал на то, что до сих пор так и не понял, почему все зрители «Дома-2» просто-таки уверены в том, что профиль, на котором появилась информация о трагической кончине Африкантовой-старшей, ведет мама его возлюбленной.

«Зачем ей писать плохо про участников, про себя..», - подчеркнул Капаклы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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