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Новые стикеры в «ВКонтакте» помогут выучить русский язык жестов

В соцсети «ВКонтакте» появились анимированные стикеры, которые помогут лучше выучить русский жестовой язык и больше узнать о страдающих нарушением слуха. Проект запущен вместе с агентством Instinct.
Новые стикеры в «ВКонтакте» помогут выучить русский язык жестов

В новом наборе 28 стикеров, собрать их возможно в чат-боте, для этого пользователю нужно отправить сообщение в группу «Благотворительность ВКонтакте». На протяжении десяти дней главный персонаж картинок бурундук Квип станет проводить виртуальную экскурсию по Городу Глухих, сообщая о жизни лиц с нарушением слуха.

Юзер может отвечать на вопросы анимированного персонажа при помощи специальных клавиш с вариантами ответов, получая в награду за это стикеры. Картинки обучают и обычным простым выражениям, и фразам, при помощи которых можно наладить контакт в определенных жизненных ситуациях.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:41

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