Новые стикеры в «ВКонтакте» помогут выучить русский язык жестов





В новом наборе 28 стикеров, собрать их возможно в чат-боте, для этого пользователю нужно отправить сообщение в группу «Благотворительность ВКонтакте». На протяжении десяти дней главный персонаж картинок бурундук Квип станет проводить виртуальную экскурсию по Городу Глухих, сообщая о жизни лиц с нарушением слуха.Юзер может отвечать на вопросы анимированного персонажа при помощи специальных клавиш с вариантами ответов, получая в награду за это стикеры. Картинки обучают и обычным простым выражениям, и фразам, при помощи которых можно наладить контакт в определенных жизненных ситуациях.