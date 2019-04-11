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Андрей Чадов благодарен Юлии Барановской за спасение от неминуемой смерти на Бали

Андрей Чадов в эфире «Судьбы человека» опроверг слухи по поводу романа с Юлией Барановской. Актер оказался вместе с телеведущей в отпуске на Бали, и она спасла его от неминуемой смерти.
Андрей Чадов благодарен Юлии Барановской за спасение от неминуемой смерти на Бали

Инцидент произошел несколько лет назад. Барановская на тот момент уже разорвала отношения с Андреем Аршавиным. В один из дней актер и телеведущая решили исследовать необитаемые острова, отправившись к ним на катере. После путешествия Чадов почувствовал недомогание, а вскоре его состояние стало критическим. Знаменитость не мог самостоятельно стоять на ногах, лежал в номере, не зная, как себе помочь. Барановская поняла, что дело серьезное, сбегала в аптеку и примчалась с полным пакетом различных медикаментов.
Андрей Чадов благодарен Юлии Барановской за спасение от неминуемой смерти на Бали

Телезвезда несколько дней сидела у постели больного, лечила и поддерживала его. Чадов считает Барановскую чудесным человеком и мудрой женщиной, и бесконечно благодарен ей за заботу. Актер на всю жизнь запомнил, что сделала для него телеведущая. С тех пор между ними завязалась очень крепкая дружба, редко встречающаяся в сфере шоу-бизнеса, где у людей больше потребительское отношение друг к другу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:55

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