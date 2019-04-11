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Сестру Мити Фомина приняли за его маму

Митя Фомин, бывший лидер группы «Hi-Fi», выложил в Instagram фото со своей сестрой Светланой. Подписчики приняли женщину за мать певца.
Сестру Мити Фомина приняли за его маму

Несмотря на то, что фото было подписано: «Только из кровати. В пижаме, которую моя мама шила мне 25 лет назад… Проводил сестру Свету», многие пользователи начали хвалить внешний вид Митиной мамы. Неокторые люди утверждали, что они с матерью на одно лицо. Но были и подписчики, которые не обделили вниманием пижаму Фомина, прокомментировав, что она неплохо сохранилось.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:19

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