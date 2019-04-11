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Дарья Сагалова призналась, что старшие дети обрадовались новорожденной сестре

Старшие дети Дарьи Сагаловой неоднозначно отнеслись к появлению в семье их младшей сестры. Имя девочки актриса решила пока не оглашать.
Дарья Сагалова призналась, что старшие дети обрадовались новорожденной сестре

В начале апреля звезда «Счастливых вместе» стала матерью в третий раз, родив дочь. Она сообщила о смешанных чувствах старших детей - Елизаветы и Стефании - к сестре. Девочки обрадовались малышу, но расстроились из-за невозможности поиграть с ним, так как ребенок пока много спит.

Дарья Сагалова пытается больше времени уделять старшим и не обделять их родительскими любовью и вниманием. Дочери тоже помогают матери. В частности, Елизавета способна заменить няню. По словам актрисы, у старшей наследницы до понедельника каникулы, и она собирается ей дать время отдохнуть, чтобы девочка успела подготовиться к школе.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:35

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