Дарья Сагалова призналась, что старшие дети обрадовались новорожденной сестре

В начале апреля звезда «Счастливых вместе» стала матерью в третий раз, родив дочь. Она сообщила о смешанных чувствах старших детей - Елизаветы и Стефании - к сестре. Девочки обрадовались малышу, но расстроились из-за невозможности поиграть с ним, так как ребенок пока много спит.Дарья Сагалова пытается больше времени уделять старшим и не обделять их родительскими любовью и вниманием. Дочери тоже помогают матери. В частности, Елизавета способна заменить няню. По словам актрисы, у старшей наследницы до понедельника каникулы, и она собирается ей дать время отдохнуть, чтобы девочка успела подготовиться к школе.