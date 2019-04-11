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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала себе и мужу «оригинальный подарок»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала себя и своего любимого супруга Сергея «оригинальным подарком».

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала себе и мужу «оригинальный подарок»

Не секрет, что даже после того, как семейство Пынзарей покинуло скандальную телестройку, их личная жизнь продолжают интересоваться многочисленные поклонники «Дома-2».

Каждый день и Дарья, и Сергей радуют своих преданных фанатов новой порцией ярких фотографий, видеозаписей и Stories, большинство из которых набирают только положительные отзывы. Одну из таких публикаций длинноволосая красавица выложила в Сеть на днях.

Пынзарь опубликовала у себя на страничке в Instagram ролик, под которым призналась подписчикам, что решила сделать себе и любимому супругу «оригинальный подарок». К слову, сюрприз Дарьи на самом деле оказался весьма необычным.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала себе и мужу «оригинальный подарок»

«Я решила сделать нам с мужем оригинальный подарок. Этот волшебный портрет доставили прямо домой, с красками, кистями и инструкцией по эксплуатации..», - написала под видео экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что свежее видео Дарьи понравилось многим фолловерам. Всего за 2 дня ролик посмотрели больше 426 тысячи раз, а под самой записью продолжают оставлять одобрительные комментарии.

«Вот это подарок... Ооочень круто! Теперь и мне хочется сделать мужу такой сюрприз! Спасибо, Дашуль, за идею!», «Супер! Необычно, ярко и невероятно красиво!» - продолжают писать поклонники семейства Пынзарь.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16

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