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Audi опубликовали первое фото будущего концепткара AI:me

Автопроизводитель Audi опубликовал в Сети первое фото беспилотного концепткара AI:me. Премьера автомобиля состоится в апреле этого года на Шанхайском автосалоне.
Audi опубликовали первое фото будущего концепткара AI:me

Эта модель представляет будущее автомобилестроения, а именно время, когда беспилотные автомобили – повседневная вещь. Внешне Audi AI:me не похожа ни на один современный автомобиль. Возможно, именно так будут выглядеть машины будущего. Он оснащен автопилотом четвертого поколения, что позволить транспортному средству решать большинство задач самостоятельно. Модель укомплектована полным набором мультимедийных и развлекательных функций, которые принесут максимум комфорта во время поездки.

Также на автосалоне в Шанхае анонсируют еще несколько электрокаров от Audi. Один из них Audi Q2L e-tron, который рассчитан на китайский рынок, и будет выпускаться на заводе в городе Фошань. Он оборудован 100-киловатными моторами и имеет батарею емкостью 38 киловатт-часов. На полном заряде автомобиль способен проехать 265 км.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:29

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