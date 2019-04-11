АвтоВАЗ прекратит продажи LADA в Германии





Причиной такого шага производителя является ужесточение норм экологии для моторов реализующихся в Евросоюзе транспортных средств. Вероятно, адаптировать агрегаты под новые стандарты АвтоВАЗ не согласился. Теперь российский производитель намерен больше времени уделять продаже своей продукции в государствах Ближнего Востока и Латинской Америки.В Германии дилеры еще будут определенное время предлагать клиентам ранее ввезенные автомобили АвтоВАЗа. За первый квартал года в ФРГ было реализовано на 5% меньше машин LADA, чем за аналогичный период минувшего года. Второе и третье место по продажам заняли модели «Нива» и Vesta.