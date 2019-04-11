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АвтоВАЗ прекратит продажи LADA в Германии

АвтоВАЗ в апреле-мае прекратит экспорт автомобилей марки LADA в Германию. Не исключается, что вскоре компания перестанет продавать свои машины и в иные страны ЕС.
АвтоВАЗ прекратит продажи LADA в Германии

Причиной такого шага производителя является ужесточение норм экологии для моторов реализующихся в Евросоюзе транспортных средств. Вероятно, адаптировать агрегаты под новые стандарты АвтоВАЗ не согласился. Теперь российский производитель намерен больше времени уделять продаже своей продукции в государствах Ближнего Востока и Латинской Америки.

В Германии дилеры еще будут определенное время предлагать клиентам ранее ввезенные автомобили АвтоВАЗа. За первый квартал года в ФРГ было реализовано на 5% меньше машин LADA, чем за аналогичный период минувшего года. Второе и третье место по продажам заняли модели «Нива» и Vesta.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:33

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