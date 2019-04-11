Открытие: Сыр нормализует уровень сахара в кови





Недавно группа ученых из Канады провела ряд исследований для определения влияния сыра на организм человека. Эксперименты проводились на крысах. Выяснилось, что употребление данного продукта не повышает уровень сахара в крови, а наоборот, уменьшает риск появления диабета, болезней сердца и сосудов.Диетолог Екатерина Чан рассказала, что пока неясно, как сыр смог нормализовать уровень инсулина у грызунов, но он стабилизирует фосфолипиды, происходящие из пищевых жиров. Полученные результаты подтвердили уже существующие выводы ученых, что молочный продукт можно есть диабетикам.Ранее сыр считался запретным к употреблению людьми с повышенным сахаром в крови из-за высокого содержания жира. Однако новое открытие заставляет ученых пересмотреть отношение к жиру в человеческом организме.