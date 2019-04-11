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Открытие: Сыр нормализует уровень сахара в кови

Группа канадских ученых после проведения ряда исследований сделали открытие, что сыр нормализует уровень сахара в крови. Это подтверждает прежние выводы о том, что употребление данного продукта не увеличивает риск появления диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Открытие: Сыр нормализует уровень сахара в кови

Недавно группа ученых из Канады провела ряд исследований для определения влияния сыра на организм человека. Эксперименты проводились на крысах. Выяснилось, что употребление данного продукта не повышает уровень сахара в крови, а наоборот, уменьшает риск появления диабета, болезней сердца и сосудов.

Диетолог Екатерина Чан рассказала, что пока неясно, как сыр смог нормализовать уровень инсулина у грызунов, но он стабилизирует фосфолипиды, происходящие из пищевых жиров. Полученные результаты подтвердили уже существующие выводы ученых, что молочный продукт можно есть диабетикам.

Ранее сыр считался запретным к употреблению людьми с повышенным сахаром в крови из-за высокого содержания жира. Однако новое открытие заставляет ученых пересмотреть отношение к жиру в человеческом организме.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:25

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