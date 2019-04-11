Завершена официальная поддержка ОС Windows XP





Windows XP продержалась на рынке 17,5 лет, став самым «долгоиграющим» вариантом системы. Превзойти его, по мнению экспертов, может «десятка». Специалисты Microsoft, несмотря на номинальное завершение поддержки продукта пять лет назад, продолжали обновление POSReady-2009, благодаря чему улучшалась система безопасности на Professional SP-3 и Windows XP Home через редактирование реестра. Теперь разработчики решили оставить без поддержки POSReady, полностью завершив эпоху XP.Некоторые пользователи используют старую операционную систему, хотя и жалуются на проблемы из-за отсутствия улучшений защиты. Многие давно заменили Windows XP macOS, Linux или более новыми версиями ОС от Microsoft.