АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Низкая пенсия уменьшает продолжительность жизни
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Завершена официальная поддержка ОС Windows XP

Недавно завершилась эпоха операционной системы Windows XP. Соответствующее объявление в Microsoft сделали после окончания 9 апреля поддержки финальной версии Embedded POSReady-2009.
Завершена официальная поддержка ОС Windows XP

Windows XP продержалась на рынке 17,5 лет, став самым «долгоиграющим» вариантом системы. Превзойти его, по мнению экспертов, может «десятка». Специалисты Microsoft, несмотря на номинальное завершение поддержки продукта пять лет назад, продолжали обновление POSReady-2009, благодаря чему улучшалась система безопасности на Professional SP-3 и Windows XP Home через редактирование реестра. Теперь разработчики решили оставить без поддержки POSReady, полностью завершив эпоху XP.

Некоторые пользователи используют старую операционную систему, хотя и жалуются на проблемы из-за отсутствия улучшений защиты. Многие давно заменили Windows XP macOS, Linux или более новыми версиями ОС от Microsoft.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестру Мити Фомина приняли за его маму
Кит Харингтон, исполнитель роли Джона
Аналитики предрекают неудачу новым
Саша Черно поехала в ЗАГС подавать на
Эксперты объяснили популярность роликов
Археологи: Внутри Стоунхенджа мог
Михаил Гребенщиков заверил, что
Полиция Украины открыла уголовное дело
Bloomberg: Amazon прослушивает записи
АвтоВАЗ прекратит продажи LADA в
Роман Капаклы рассказал, что Татьяна
Михаил Боярский с Иваном Охлобыстиным
Подруга Юлии Началовой опубликовала в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала
Завершена официальная поддержка ОС
Маме Таты Абрамсон стало плохо, когда
Хорватский композитор обвинил
Минприроды: Дальневосточную косатку
Надежда Ручка поделилась личным опытом
Под Омском обнаружили привязанный к
Сноуден назвал задержание Ассанжа
Ученые: Низкая пенсия уменьшает
В Турции задержали троих мужчин за
Специалисты компании Lookout провели
Меган Маркл и принц Гарри решили
Ирина Пинчук продолжает вкладывать
Александр Лукашенко рассказал об
«Хардкорная ММО» Albion Online стала
В Ростове из-за религии родители
Названы главные признаки рака легких
Просмотреть все новости